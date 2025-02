V okviru kurikularne prenove kot prva sprejeta kurikuluma za vrtce

Ljubljana, 26. februarja - Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel prva dokumenta v okviru kurikularne prenove, to sta kurikulum za vrtce in kurikulum za vrtce v prilagojenem programu, so sporočili z ministrstva. Kot glavne novosti so izpostavili sodobne pristope, med njimi večjo vključenost staršev, spodbujanje gibalnega razvoja in individualizacijo.