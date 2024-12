Dosežki slovenskih učencev pri matematiki in naravoslovju po raziskavi TIMSS kljub padcu nadpovprečni

Ljubljana, 4. decembra - Dosežki slovenskih četrtošolcev na področju matematične in naravoslovne pismenosti so po mednarodni raziskavi trendov v znanju matematike in naravoslovja (TIMSS) 2023 nad povprečjem vseh sodelujočih držav, pri naravoslovju so nekoliko boljši. So pa dosežki slovenskih učencev v primerjavi s prejšnjo meritvijo iz leta 2015 na obeh področjih padli.