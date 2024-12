Sodelujoči v javni razpravi o rezultatih raziskave TIMSS za prilagoditev didaktičnih priporočil

Ljubljana, 4. decembra - Raziskava TIMSS 2023 je kot šibko področje slovenskih četrtošolcev na področju matematike in naravoslovja pokazala naloge na kognitivni ravni sklepanja. Govorci v javni razpravi po predstavitvi raziskave na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so tako kot potrebno izpostavili prilagoditev didaktičnih priporočil, ki so del prenove učnih načrtov.