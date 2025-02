V strokovni javni razpravi predlogi prenovljenih učnih načrtov za osnovno šolo

Ljubljana, 23. februarja - Predlogi novih učnih načrtov z didaktičnimi priporočili za osnovno šolo, ki so jih v okviru prenove pripravili na zavodu za šolstvo, so v strokovni javni razpravi. Po približno tednu dni so prejeli 866 odgovorov, rok za pripombe so podaljšali do 5. marca. V združenju ravnateljev opozarjajo, da so cilji v načrtih nepregledni.