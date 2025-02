Avšič Bogovič o interpelaciji vlade: Če jih ne bi razjezile izjave o pokojninah, bi jih nekaj drugega

Ljubljana, 25. februarja - Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je v odzivu na interpelacijo vlade, ki so jo vložili poslanci SDS, ocenila, da so v predvolilni kampanji z referendumi in interpelacijami. "Če jih ne bi razjezile izjave v zvezi s pokojninami, bi jih nekaj drugega, zagotovo," je dejala v izjavi za medije. Meni, da to ni zadnja taka poteza.