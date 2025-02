ZDA pri jeklu in aluminiju na vrhu izvoznih trgov za EU

Ljubljana, 11. februarja - Ameriške carine na uvoz jekla in aluminija ter izdelke iz obeh, ki jih je v višini 25 odstotkov v ponedeljek zvečer napovedal ameriški predsednik Donald Trump in bodo začele veljati 12. marca, bodo, če bodo uveljavljene, pomenile občuten udarec za podjetja v EU. ZDA so namreč pri obeh skupinah blaga na vrhu izvoznih trgov za evropske izvoznike.