Ameriške carine na uvoz jekla in aluminija slaba novica za slovenska podjetja

Ljubljana, 11. februarja - Uvedba ameriških 25-odstotnih carin na uvoz jekla in aluminija, ki bo skladno z odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa v veljavo stopila 12. marca in bo veljala tudi za EU, je slaba novica, se strinjajo slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z jeklom in aluminijem. Predvsem se bojijo še večjih pritiskov konkurence.