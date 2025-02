Ameriške carine na jeklo in aluminij z 12. marcem

Washington, 11. februarja - Ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je v višini 25 odstotkov v ponedeljek zvečer napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bodo začele veljati 12. marca. Države, med njimi EU in Kitajska, so napovedale povračilne ukrepe. Svet je tako pred začetkom trgovinske vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.