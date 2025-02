Evropski poslanci v luči uvedbe carin ZDA kritizirali tako Trumpa kot evropsko birokracijo

Strasbourg, 11. februarja - Evropski poslanci so se danes v razpravi o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA strinjali, da se mora unija odzvati na poteze ZDA, potem ko je predsednik Donald Trump v ponedeljek zvečer uvedel carine tudi za članice EU. Poslanci levosredinskih političnih skupin so ob tem kritizirali zlasti Trumpa, skrajno desni pa evropsko birokracijo.