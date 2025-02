Evropska komisija na ameriške carine napovedala protiukrepe

Bruselj, 11. februarja - Evropska komisija se bo po besedah njene predsednice Ursule von der Leyen na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija odzvala z odločnimi in sorazmernimi protiukrepi. "EU bo ukrepala, da zaščiti svoje gospodarske interese, da zaščiti naše delavce, podjetja in potrošnike," je poudarila.