Glavni skesanec v zadevi Kavaški klan zaslišan v zadevi Božić

Ljubljana, 5. februarja - Na nadaljevanju sojenja v zadevi Božić je danes pričal glavni skesanec in zaščitena priča v zadevi Kavaški klan Darko Nevzatović. Povedal je, da se je za sodelovanje s policijo odločil, ker so ga začeli siliti v še hujša kazniva dejanja, kot jih je že izvrševal in ker se je bal za svojo in za varnost svoje družine.