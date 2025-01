Obtoženi v zadevi Božić ponovno zavrnili očitke iz obtožnice

Ljubljana, 8. januarja - Obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića so danes ponovno zavrnili očitke iz obtožnice, ki jo je predstavilo tožilstvo. Obramba je predlagala tudi izločitev sodnice Klavdije Bercieri in preklic vseh glavnih obravnav, dokler sodišče ne bo odločilo o predlogih obrambe za izločitev dokazov, kar pa je sodnica zavrnila.