Blaž Kadivec in Drejc Kovač ne priznavata krivde za umor Danijela Božića

Ljubljana, 10. decembra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes ponovno potekal predobravnavni narok za Blaža Kadivca in Drejca Kovača, ki sta obtožena umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Kadivec in Kovač ne priznavata krivde ali drugih dejstev iz obtožbe.