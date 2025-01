Ljubljansko sodišče zaslišalo prvo pričo v zadevi Božić

Ljubljana, 9. januarja - Na nadaljevanju sojenja šesterici, obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića, se je za nedolžnega izrekel tudi Vladan Kljajević. Sestra umorjenega Božića pa je več ur pripovedovala, kako je družina iskala informacije o izginotju brata, ki so ga novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in umorili na Gorenjskem.