Blaž Kadivec in Drejc Kovač s tožilstvom dosegla dogovor o priznanju krivde za umor Danijela Božića

Ljubljana, 28. novembra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes potekal predobravnavni narok za Blaža Kadivca, Klemna Kadivca, Drejca Kovača in Vladana Kljajevića, ki so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Blaž Kadivec in Kovač sta s tožilstvom dosegla dogovor o priznanju krivde, ki še ni dokončen. O krivdi se bosta izrekla naslednjič.