Ljubljana, 5. februarja - Dan varne rabe interneta, 11. februar, bo namenjen osveščanju o izzivih umetne inteligence. V Sloveniji je za tehnologije umetne inteligence slišala več kot polovica oseb, starih od 16 do 74 let, v prvem četrtletju 2024 pa je orodja generativne umetne inteligence uporabljalo več kot dve tretjini dijakov in študentov, kažejo podatki Sursa.