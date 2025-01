Informacijski pooblaščenec poudarja pomen ozaveščanja otrok o odgovorni rabi digitalnih orodij

Ljubljana, 28. januarja - Zaznamujemo evropski dan varstva osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je ob tem izpostavil pomen ozaveščanja otrok in mladostnikov o varstvu osebnih podatkov. "Spodbujanje odgovorne in varne rabe digitalnih orodij bi moralo biti visoko med prioritetami doma in v šolskem sistemu," so opozorili v sporočilu za javnost.