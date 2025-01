Umetna inteligenca prinaša nove izzive in tveganja za mladostnike

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 31. januarja - Mladostniki se že vrsto let soočajo z mnogimi oblikami spletnega nasilja, v zadnjem času pa tudi s tveganji, ki jih prinaša umetna inteligenca (UI), pred mesecem in dnevom varne rabe interneta, ki bo 11. februarja, opozarjajo na Safe.si. Ključno je zato kritično presojati informacije, ki jih ponuja UI, in jih preverjati pri zanesljivih virih.