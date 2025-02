Starši in učitelji ključni pri varovanju osebnih podatkov in zasebnosti otrok

Ljubljana, 3. februarja - Pri varovanju osebnih podatkov in zasebnosti otrok imajo ključno vlogo starši in učitelji, so se strinjali udeleženci dogodka v organizaciji Informacijskega pooblaščenca. Opozorili so tudi na pomen premišljenega deljenja fotografij otrok in mladostnikov na družbenih omrežjih. S tem lahko namreč mlade dodatno izpostavijo tudi spletnemu nasilju.