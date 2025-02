Mesec varne rabe interneta letos opozarja na tveganja umetne inteligence za mlade

Ljubljana, 1. februarja - V mesecu varne rabe interneta, ki se začenja danes in v katerem zaznamujemo tudi dan varne rabe interneta, bodo na Safe.si z različnimi aktivnostmi opozarjali predvsem na izzive in tveganja, ki jih za otroke in mladostnike prinaša umetna inteligenca (UI). Za varno in odgovorno uporabo UI so za mladostnike pripravili tudi nekatera priporočila.