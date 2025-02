Za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2025/2026 razpisanih 12.086 mest

Ljubljana, 3. februarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2025/2026. Skupaj je za redni in izredni študij razpisanih 12.086 vpisnih mest, kar je 171 več kot lani. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih. Prvi je od 18. februarja do 18. marca.