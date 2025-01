Višje strokovno izobraževanje zagotavlja konkurenčno prednost na trgu dela

Nova Gorica, 25. januarja - Na Šolskem centru Nova Gorica je potekala 14. konferenca o kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju Višje strokovne šole brez meja. Na dogodku so poudarili pomembnost povezovanja višješolskih študentov in diplomantov z gospodarstvom, kar mladim zagotavlja konkurenčno prednost na trgu dela, so sporočili iz Skupnosti višjih strokovnih šol.