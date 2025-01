Objavljen razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove

Ljubljana, 20. januarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni strani danes objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2025/2026. Osnovno šolo letos zaključuje 21.986 učencev (lani 21.305), ki bodo lahko kandidirali na skupno 26.008 vpisnih mest na srednjih šolah. Šole bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila.