V letu 2023 javni izdatki za formalno izobraževanje višji za 9,4 odstotka

Ljubljana, 22. decembra - V Sloveniji so v letu 2023 celotni izdatki za formalno izobraževanje znašali 3,8 milijarde evrov ali šest odstotkov BDP. Na ravni države in občin so javni izdatki znašali 3,3 milijarde evrov in so bili v primerjavi z letom prej nominalno višji za 9,4 odstotka, njihov delež v BDP pa se je znižal s 5,3 na 5,1 odstotek, kažejo podatki Sursa.