Mednarodni dan izobraževanja letos osredotočen na umetno inteligenco in izobraževanje

Ljubljana, 24. januarja - Letošnji mednarodni dan izobraževanja, 24. januar, poteka pod geslom Umetna inteligenca in izobraževanje: Ohranjanje človeške vloge v svetu avtomatizacije. Mednarodni dan tokrat spodbuja razmislek o moči izobraževanja, ki posameznikom in skupnostim omogoča, da razumejo in vplivajo na tehnološki napredek, izpostavlja Unesco.