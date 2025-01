SDH: Nadaljnje poslovanje CSS v trenutni obliki pod tržnimi pogoji nemogoče

Škofja Loka/Ljubljana, 21. januarja - Nadaljnje poslovanje škofjeloškega invalidskega podjetja CSS v trenutni obliki in na trenutni lokaciji pod tržnimi pogoji ni mogoče, so danes poudarili v SDH. Trditve ministra za delo Luke Mesca o pomanjkljivem informiranju so zanikali in posvarili pred politizacijo razprave o usodi podjetja, ki bi lahko škodovala zaposlenim.