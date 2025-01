Ob načrtovani likvidaciji škofjeloškega invalidskega podjetja o možnih rešitvah

Škofja Loka, 13. januarja - Ob načrtovani likvidaciji invalidskega podjetja CSS so zaposleni v podjetju ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije na današnji novinarski konferenci pred sedežem podjetja v Škofji Loki izpostavili svoje predloge za rešitev podjetja. Opozorili so tudi na socialni vidik ukinitve podjetja in delovnih mest za invalide.