Sindikat poziva k preklicu skupščine o usodi podjetja CSS

Ljubljana/Škofja Loka, 14. januarja - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je ob načrtovani likvidaciji invalidskega podjetja CSS v javnem pismu Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) in ministrstvu za delo SDH kot 98-odstotnega lastnika CSS pozval k preklicu sredine skupščine, na kateri bodo odločali o likvidaciji. Ob tem so se vnovič zavzeli za skupno iskanje rešitev za družbo.