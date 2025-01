Po predlogu likvidacije družbe CSS sindikat kritičen do SDH in ministrstva za delo

Škofja Loka, 9. januarja - V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije so ogorčeni nad ravnanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki je večinski lastnik invalidskega podjetja CSS, ki mu grozi likvidacija. Ministrstvu za delo medtem očitajo neodzivnost. Pristojni bi morali po prepričanju sindikata ukrepati prej in tako zaščititi delovna mesta najbolj ranljivih skupin.