Ministrstvo za delo preverja možnost razveljavitve likvidacije invalidskega podjetja CSS

Ljubljana, 15. januarja - Rešitve za podjetje in zaposlene v invalidskem podjetju CSS, ki je v večinski državni lasti in za katerega je skupščina na predlog poslovodstva danes potrdila likvidacijo, v komunikaciji z občino, SDH in zavodom za zaposlovanje išče tudi ministrstvo za delo. Med drugim preverja možnost razveljavitve sprejete odločitve glede likvidacije.