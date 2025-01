Slovenske šole ne bodo del racionalizacije v Italiji

Rim, 18. januarja - Slovenske šole bodo izvzete iz racionalizacije šolske mreže tako za prihodnje šolsko leto kot šolsko leto 2026/2027, ko je v Italiji predviden zaključek reforme šolskega sistema v sklopu Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Sklep vlade v Rimu, ki je bil v četrtek objavljen v uradnem listu, so pozdravile manjšinske organizacije.

Italijanska vlada je ta teden sprejela uredbo, v kateri je določila podrobnosti racionalizacije šolske mreže, v njej pa niso vključene šole s slovenskim učnim jezikom, je poročal tržaški časnik Primorski dnevnik.

Uredba ministrov za finance in izobraževanje, Giancarla Giorgettija in Giuseppeja Valditare iz leta 2023 je sicer predvidevala racionalizacijo z odpravo več mest ravnateljev in vodij uprav.

Ob razpletu dogajanja izraža zadovoljstvo ena od krovnih organizacij slovenske manjšine Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). V sporočilu je med drugim poudarila, da je bilo ključnega pomena ukrepanje Slovenije in njenega veleposlanika v Rimu Matjaža Longarja. Izpostavila je tudi več drugih predstavnikov, ki so doprinesli k takšnemu razpletu, med njimi senatorka Tatjana Rojc in deželni svetnik Marko Pisani.

Po oceni deželnega tajništva Slovenske skupnosti (SSk) pa je k rešitvi doprinesel obisk, ki ga je stranka decembra lani imela pri ministru za izobraževanje. Valditara je po navedbah SSk tedaj obljubil, da bo iskal ugodne rešitve za zaplet in je držal besedo, kar stranka Slovencev v Italiji označuje za dobro popotnico tudi za reševanje ostalih odprtih vprašanj manjšine.

SSk opozarja, da je bilo izjemno težko posegati v načrt racionalizacije, ki ga je že odobrila Evropska komisija. Ob tem poudarja, da sprejeti ukrep slovenskim šolam zagotavlja varnejšo prihodnost.