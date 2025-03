Minister Arčon na obisku pri Slovencih v Videmski pokrajini

Videm, 18. marca - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes obiskal slovensko manjšino v Videmski pokrajini. V Špetru se je med drugim sestal s predstavniki slovenskih društev in obiskal šolo z dvojezičnim poukom, v Reziji pa si je ogledal razstavo in Muzej rezijanskih ljudi, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.