MZEZ ob italijanskem dnevu spomina na fojbe poziva k celovitemu spominjanju na 20. stoletje

Ljubljana, 11. februarja - V dneh, ko v Italiji in drugod potekajo spominski dogodki na žrtve fojb, so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pozvali k celovitemu spominjanju na tragična obdobja 20. stoletja in njegove žrtve. Spomin na pretresljive dogodke ne sme biti orodje v rokah katere koli politike ali ideologije, so sporočili.