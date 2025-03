Senatorka Rojc vložila predlog za olajšanje priznavanja diplom iz tujine

Trst, 8. marca - Senatorka Tatjana Rojc je v sredo v senatu v Rimu vložila predlog zakona, ki bi olajšal priznavanje v tujini pridobljenih diplom za namen sodelovanja na javnih natečajih. Za to se je po poročanju Primorskega dnevnika odločila tudi zaradi opozoril o težavah študentov, ki se univerzitetno izobražujejo v Sloveniji in se želijo zaposliti v Italiji.

Ob tem je poudarila, da je sedanji postopek priznavanja diplom dolg, zapleten, drag in poln birokratskih ovir.

Zakonski predlog je senatorka pripravila v sodelovanju s pravnim uradom svoje Demokratske stranke, zlasti s tamkajšnjim strokovnjakom za šolstvo. Po pisanju Primorskega dnevnika sta ugotovila, da avtomatično priznavanje diplom oz. drugih visokošolskih naslovov ni mogoče, saj bi bilo to v nasprotju s konvencijo Sveta Evrope o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji.

"Zato smo oblikovali predlog, na podlagi katerega bi se na italijanske javne natečaje lahko prijavili tudi tisti, ki so diplomirali v tujini, ne da bi pred tem opravili postopek za priznanje izobrazbe. V primeru uspešno opravljenega natečaja bi potem oseba morala dokazati ustrezno izobrazbo, pri čemer bi pristojno ministrstvo upoštevalo načelo tihega soglasja," je pojasnila senatorka.

Slovenska manjšina v Italiji že dlje časa opozarja na problematiko potrjevanja slovenskih univerzitetnih diplom.

Med vprašanji, ki so skrbela slovensko skupnost v Italiji, je bilo tudi predvideno združevanje ravnateljstev slovenskih šol, kar pa je zdaj rešeno. Italijanski senat je namreč prejšnji teden dokončno odobril določbe iz vladnega dekreta, s katerim so rešili vsa ravnateljska mesta na slovenskih višjih srednjih šolah, je sporočila stranka Slovencev v Italiji Slovenska Skupnost (SSk).

Vlada v Rimu je zakonski dekret, s katerim je bilo krčenje števila ravnateljstev na slovenskih šolah preklicano, odobrila v začetku januarja, nato sta sledila še oba domova italijanskega parlamenta.

V SSk so v sporočilu za javnost izrazili zadovoljstvo ob rešitvi tega vprašanja, ob tem pa opozorili, da se mora slovenska manjšina dobro pripraviti na soočanje z vlado in deželo FJK, ki ga je italijanski minister za šolstvo Giuseppe Valditara predlagal v zvezi z reorganizacijo in posodobitvijo sistema slovenskih šol v Italiji.