V Gorici v nedeljo osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku

Mesto, ki s slovenskim in italijanskim pljučnim krilom diha čez mejo, s prodornostjo mislecev, ki te kraje naseljujejo že dolgo, in mladih rodov, ki bi to območje radi napolnili s svežim zrakom novih idej in želja za soustvarjanje boljše skupne prihodnosti, so poudarili na današnji novinarski konferenci obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Sveta slovenskih organizacij (SSO) in Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ).

Krovni organizaciji sta letošnjo izvedbo kulturnega programa zaupali Zvezi slovenske katoliške prosvete, referenčni organizaciji slovenskih društev na Goriškem in Videmskem.

Na odru Kulturnega doma v Gorici bodo tako nastopili številni mladi umetniki, prebivalci imaginarnega mesta, ki ga bo predstavljala scenska instalacija scenografke in režiserke Jasmin Kovic s projekcijami Sybil Calligaris. Avtorsko glasbo je prispeval Aleksander Ipavec, avtorska besedila pa so nastala izpod peres Jerneja Ščeka, Davida Bandlja, Danijela Devetaka, Igorja Devetaka in Alexa Kame Devetaka.

Nastopili bodo mladi izvajalci in performerji številnih mladinskih kulturnih društev Goriške, plesalca Alex Devetak in Mara Cappiello ter čezmejni mladinski zbor, ki ga bodo priložnostno sestavljali pomembni mladinski zborovski sestavi z obeh strani meje. Prisluhnili bomo tudi intervjujem mladih prebivalcev Gorice in Nove Gorice ter ustvarjalcem EPK.

Na dogodku bo glavni govornik Martin Lissiach iz Zveze slovenskih kulturnih društev. Krovni organizaciji bosta na nedeljski osrednji proslavi podelili tudi priznanja osebnostim, ki so se s svojimi projekti in pobudami najbolj odlikovale na kulturnem področju med Slovenci v Italiji.