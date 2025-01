Kordiš in Šetinc Pašek umaknila zakonski predlog iniciative Glas ljudstva za jasno ločitev zdravstva

Ljubljana, 15. januarja - Poslanec Levice Miha Kordiš in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek sta pred današnjo sejo odbora DZ za zdravstvo iz postopka obravnave umaknila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi ga morali obravnavati na seji, so objavili na spletni strani DZ. Predlog novele so pripravili v iniciativi Glas ljudstva.