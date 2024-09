Glas ljudstva napovedal vložitev zakona za jasno ločitev javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 10. septembra - V Civilni iniciativi Glas ljudstva so kritični do sprememb, ki naj bi jih ministrstvo za zdravje vključilo v osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti, saj da te odstopajo od napovedane jasne ločitve javnega in zasebnega zdravstva. Zato so pripravili svoj predlog zakona, ki ga bodo v DZ vložili s pomočjo poslanca Mihe Kordiša.