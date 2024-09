Kordiš in Šetinc Pašek vložila zakonski predlog iniciative Glas ljudstva za jasno ločitev zdravstva

Ljubljana, 17. septembra - Poslanec Levice Miha Kordiš in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek sta v DZ vložila novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so jo pripravili v iniciativi Glas ljudstva in po njihovi oceni jasno ločuje javno in zasebno zdravstvo. V iniciativi so kritični do predloga novele ministrstva za zdravje, ki so ga v ponedeljek poslali v javno razpravo.