Glas ljudstva zaradi nezadovoljstva z delom ministrstva pripravlja svoj zakon o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 21. avgusta - Civilna iniciativa Glas ljudstva je kritična do ministrstva za zdravje, ki kljub napovedim še ni pripravilo predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo. Če ministrstvo zakona do začetka septembra ne bo poslalo v javno razpravo, namerava iniciativa v DZ s podporo vsaj enega poslanca vložiti svoj zakon.