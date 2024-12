V Volkswagnu bodo število zaposlenih zmanjšali za 35.000

Hannover, 21. decembra - Vodstvo nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen in predstavniki sindikata IG Metall so v petem krogu maratonskih pogajanj vendarle dosegli dogovor o svežnju ukrepov za poslovno prestrukturiranje v koncernu, ki se je znašel v težavah. Zaprtja tovarn v Nemčiji naj sicer ne bi bilo, bo pa podjetje število zaposlenih do 2030 zmanjšalo za 35.000.