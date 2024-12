Sindikat stopnjuje pritisk na Volkswagen

Wolfsburg, 13. decembra - Nemški sindikat IG Metall stopnjuje pritisk na vodstvo nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen, ki se je znašel v hudih težavah. V sindikatu so danes vodilne v podjetju pozvali k sprejemu dogovora do božiča. V primeru, da rešitve ne bo, "bo leta 2025 prišlo do velike eskalacije," so zagrozili v sindikatu.