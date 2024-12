V Volkswagnu nadaljujejo pogajanja

Hannover, 17. decembra - Predstavniki sindikata IG Metall in vodstva v nemškem avtomobilskem velikanu Volkswagen, ki se je znašel v hudi krizi, po kratkem nočnem predahu danes nadaljujejo pogajanja. Ponedeljkova pogajanja so trajala 13 ur in so bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prekinjena po polnoči, ko sta bili strani še vedno vsaka na svojem bregu.