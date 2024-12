Socialni partnerji v Volkswagnu še brez dogovora

Wolfsburg, 10. decembra - Predstavniki sindikatov v nemškem avtomobilskem velikanu Volkswagen in vodstva družbe se na ponedeljkovih pogajanjih niso približali dogovoru, so pa pogovore označili kot konstruktivne. Nadaljevanje pogovorov so napovedali za prihodnji ponedeljek in torek, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.