Volkswagnovi zaposleni zahtevajo omilitev načrtov glede odpuščanja, vodstvo vztraja pri "nujnih ukrepih"

Wolfsburg, 4. decembra - Predsednica sveta delavcev nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen Daniela Cavallo je vodstvo koncerna pozvala, da nekoliko popusti pri svojih načrtih za zmanjšanje stroškov. Vodstvo pa vztraja, da so razmere resne in da so za prihodnost podjetja potrebni nujni ukrepi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.