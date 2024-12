Lastnikom poslovnih prostorov obvestila o možnosti pomoči za obnovo po lanskih poplavah

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo lastnikom poslovnih prostorov, ki so v poplavah avgusta lani utrpeli škodo, pošiljati obvestila, da se lahko vključijo v postopek za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Lastniki se morajo odzvati v dveh mesecih.

Obvestila bodo prejeli vsi, ki glede na podatke v sistemu Ajda izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, je danes objavilo ministrstvo.

Skupaj bo odposlanih okoli 800 obvestil. Posredovana bodo v treh paketih, najprej tistim, za katere ima ministrstvo vse potrebne podatke. Prvi paket 229 obvestil je bil odposlan v četrtek. Sledila bosta še dva paketa, v katera bodo vključeni primeri, za katere mora ministrstvo npr. še pridobiti elektronske naslove ali pa vlagatelj in lastnik objekta nista ista oseba. Na prejeto obvestilo se morajo lastniki objektov odzvati v dveh mesecih.

Upravičenci, ki so lastniki več stavb, bodo obvestilo prejeli za vsako stavbo posebej. V primerih, ko je lastnikov več, bo obvestilo prejel eden od solastnikov, praviloma tisti, ki ima največji lastniški delež.

Ministrstvo bo vsako vlogo s priloženimi dokazili za obnovo (fotokopije računov, fotografije ...) obravnavalo individualno. Ob izpolnjevanju zakonskih pogojev bodo izračunali višino sredstev, potrebnih za obnovo oz. odpravo škode pri obnovi objekta, in izračun upravičencu poslali v podpis. Če je lastnik od zavarovalnice za odpravo škode prejel zavarovalnino, mora priložiti tudi potrdilo o izplačani zavarovalnini.

V program so vključeni poškodovani objekti za izvajanje dejavnosti, v katerih je lastnik oz. najemnik na dan nesreče izvajal dejavnost, pri tem pa je višina sredstev, potrebna za obnovo objekta, višja od stroškov za novo gradnjo prostorov enakega namena s površino, ki je enaka petim odstotkom neto tlorisne površine objekta v obnovi, pojasnjujejo.

Za obnovo posameznega objekta lahko lastnik dobi največ 30 odstotkov oz. največ 40 odstotkov vseh sredstev, potrebnih za obnovo objekta, če je bil ta zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče, ali največ 10 odstotkov oz. največ 20 odstotkov vseh sredstev, potrebnih za obnovo, če je bil objekt zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče in ga je lastnik dajal v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi.

Upravičencem, ki po podatkih ministrstva izpolnjujejo pogoje, bodo poslali delno predizpolnjen obrazec. Ostali, ki menijo, da so do sredstev upravičeni, a obvestila ne bodo prejeli, pa se lahko obrnejo na elektronski naslov glavne pisarne ministrstva ali izpolnijo obrazec na strani sta.si/qLtSWb.

Upravičenci, ki so obnovitvena dela že zaključili, naj v dveh mesecih po prejemu obvestila na ministrstvo pošljejo podpisane izjave in priložijo potrebna dokazila. Tudi tisti, pri katerih obnovitvena dela še potekajo, naj v dveh mesecih pošljejo podpisane obrazce, morajo pa obnovitvena zaključiti do 30. septembra 2025 in takoj po zaključku del ministrstvu posredovati vse račune, fotografije in dokazila o uspešno zaključeni sanaciji.

Tisti upravičenci, ki z deli že niso začeli, saj bodisi nimajo za to potrebnih sredstev ali je obnova objekta vsebinsko oz. tehnično zelo zahtevna, pa naj se obrnejo neposredno na Državno tehnično pisarno, kjer mu bodo vsebinsko in tehnično svetovali ter predstavili možnosti za pridobitev sredstev in izvedbo obnovitvenih del, poziva ministrstvo.

Na izračun višine sredstev za obnovo objektov ne vplivajo morebiti že prejeta sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu (škoda na strojih, opremi in zalogah ter izpad prihodka), ki je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo.

Na izračun pa vplivajo morebiti prejeta sredstva za obnovo iz naslova zavarovanja nepremičnine pri zavarovalnicah ter druga prejeta sredstva iz državnega ali občinskih proračunov.