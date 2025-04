V Škofji Loki posvet za povečanje odpornosti na naravne nesreče v alpskem prostoru

Škofja Loka, 8. aprila - Ministrstvo za naravne vire in prostor je ob zaključku predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji danes v Škofji Loki pripravilo mednarodni strokovni posvet o obnovi in načrtovanju po naravnih nesrečah. Posvet, ki se ga udeležujejo predstavniki občin, nosilci urejanja prostora in projektanti, je namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks.