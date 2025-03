Na Polulah v Celju začetek gradnje novega mostu

Celje, 18. marca - V Celju se na območju Polul začenja gradnja novega mostu čez Savinjo, ki bo izboljšal poplavno in prometno varnost ter povezljivost. Dela bodo potekala v več fazah, ki bodo terjale spremembe prometnega režima ter prilagoditve za voznike in pešce, so danes sporočili iz celjske občine.