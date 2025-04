Vedno več občin s sprejetimi prostorskimi načrti za gradnjo nadomestitvenih objektov

Ljubljana, 3. aprila - Prostorske načrte za gradnjo nadomestitvenih objektov za prizadete v poplavah avgusta 2023 so sprejele tudi občine Gornji Grad, Prevalje, Braslovče in Rečica ob Savinji. S tem so se pridružile občinam Slovenj Gradec, Mozirje in Ljubljana, ki so načrte že sprejele.