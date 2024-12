JAZMP vztraja, da je družba Celica dolžna prevzeti vse vzorce Biobanke

Ljubljana, 12. decembra - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) vztraja, da je družba Celica dolžna prevzeti vse vzorce tkiv in celic družbe Biobanka, ki je prenehala poslovati. V Celici so sicer v sredo opozorili, da za prevzem vzorcev nimajo zmogljivosti. Medtem na ministrstvu za zdravje odločitve v zvezi s pritožbo družbe Celica še niso sprejeli.