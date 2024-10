Pristojni organi iščejo pravnega naslednika Biobanke

Ljubljana, 5. oktobra - Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je prenehalo delovati. Kot je poročal portal Necenzurirano, so vzorci pristali pri podjetju GaiaCell. Agencija za medicinske pripomočke pojasnjuje, da trenutno poteka postopek ugotavljanja pravnega nasledstva Biobanke in možnost prevzema vzorcev.